Sarà un ritorno a scuola in sicurezza quello annunciato dal sindaco Emiliano Cinelli. «Comunico ufficialmente che le scuola riapriranno il giorno 10 gennaio - ha detto il primo cittadino - e l'amministrazione comunale ha provveduto, in accordo con le farmacie di Monte San Giovanni Campano, a predisporre per i giorni di sabato 8 e domenica 9 gennaio due giornate di screening con tampone gratuito su base volontaria. Rientriamo a scuola in sicurezza».

Un messaggio chiaro volto ad offrire a tutti gli studenti uno strumento importante per tornare sui banchi con meno rischi possibili. La collaborazione, sarà poi assicurata proprio dalle farmacie del territorio per favorire il tracciamento del virus e di conseguenza il suo contenimento. Classi ed istituti verranno divisi per aree di pertinenza e per effettuare il tampone sarà necessario esibire il modulo compilato in allegato alla comunicazione comunale.

"Ogni alunno deve essere accompagnato da massimo una persona. Fatto il tampone, si va via subito per non creare situazioni di assembramento in farmacia con gli altri turni - si legge sulla locandina dove sono stati pubblicati gli orari e le scuole suddivise per turni - Il referto arriverà via sms o e-mail. Se positivi verrete contattati immediatamente dalla farmacia. Torniamo a scuola in sicurezza. Vi chiediamo la massima collaborazione in questo periodo difficile. Grazie".