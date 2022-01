Da ieri è possibile prenotare per sottoporre il proprio figlio al tampone, basta collegarsi sul sito del Comune nell'apposita area per usufruire del servizio gratuito messo a disposizione dall'Ente per il rientro in aula.

Possono prenotare lo screening gratuito e facoltativo, organizzato dall'amministrazione comunale che si terrà oggi e domani in piazza De Gasperi (davanti all'ingresso del municipio) per gli alunni che frequentano le scuole dell'infanzia e primarie statali e paritarie di Cassino.

Un'occasione da non perdere per molte famiglie che fin dalle prime ore di ieri mattina si sono messe in coda per poter prenotare on line l'appuntamento per i piccoli. "Avrei gradito che lo screening fosse stato allargato ai ragazzi delle medie e delle superiori, insomma a tutti gli studenti" -ha commentato più di qualche genitore. Ma la scelta di puntare sui piccoli è legata, probabilmente, dal fatto che sono proprio loro i più esposti, molti infatti non hanno ancora ricevuto la dose di vaccino, inoltre a scuola, ad esempio alla materna, non indossano le mascherine. Sono stati numerosi i cluster che si sono sviluppati in questa fascia d'età nelle diverse scuole di Cassino.

Le attività di screening si terranno, in piazza De Gasperi, dalle 9 alle 18. I genitori dovranno compilare il modulo allegato per inoltrare la prenotazione. Per le prenotazioni i genitori hanno avuto tempo ieri dalle 10 alle 15, fino ad esaurimento dei posti disponibili.