Il 2022 non ha portato sostanziali novità sulla qualità dell'aria in provincia di Frosinone. Il 2021 si era chiuso con una classifica che vedeva Ceccano in testa nelle giornate di sforamento dei limiti massimi di pm10, Cassino al secondo posto e Frosinone Scalo al terzo. Uno scenario un po' sorprendente. Il 2022, in questo primissimo scorcio, non solo ha confermato il trend precedente, ma ha visto la centralina Arpa dello Scalo registrare performance ancora migliori.

Nella parziale classifica, aggiornata al 5 gennaio, Ceccano consolida il suo dominio incontrastato di città più inquinata dell'intera provincia con quattro giornate su cinque di sforamenti; in seconda posizione si conferma Cassino con tre giornate e al terzo posto sale, ed è lo scenario veramente inedito rispetto al passato, Ferentino con due giorni di superamento della soglia di legge tollerata. A due si trovano anche le centraline del capoluogo, Scalo e viale Mazzini, che, tuttavia, hanno fatto registrare concentrazioni medie inferiori in questi giorni. La graduatoria è completata da Alatri e Anagni con 1 e Fontechiari con 0.

Significativo è il dato del 5 gennaio che ha certificato come Frosinone Scalo, con il contributo delle condizioni meteo che erano tuttavia simili a quelle degli altri comuni, abbia fatto registrare la concentrazione media giornaliera più bassa di tutta la Ciociaria con appena 9 microgrammi per metro cubo. Per il resto, Cassino ha totalizzato 25, Ferentino 21, Alatri 20, Ceccano 19, Frosinone viale Mazzini 16, Fontechiari 14 e Anagni 12.

Riavvolgendo il nastro, il 2021 si è chiuso con meno sforamenti: Ceccano è scesa da 87 a 71, Cassino da 62 a 56, Frosinone Scalo, che ha registrato il calo più sostanzioso, da 77 a 55, quindi Frosinone viale Mazzini da 29 a 16, Alatri da 25 a 12, mentre sono aumentati gli sforamenti ad Anagni da 4 a 9 e a Fontechiari da 0 a 5. Rispetto ai dati attuali nel 2019 c'erano stati più sforamenti a Ceccano con 81, Frosinone Scalo con 68, Cassino con 59, Frosinone viale Mazzini con 21, Alatri con 14. Rispetto a due anni fa in risalita Ferentino da 27, Anagni che era a 3 e Fontechiari a 2.

A livello mensile a Ceccano la concentrazione del pm10 è stata di 54 a gennaio (110 nel 2020 e 84 nel 2019), 60 a febbraio (62 nel 2019), 37 a marzo (35 e 44), 41 a novembre (65 e 35) e 72 a dicembre (69 e 71); a Cassino di 44 a gennaio (101 nel 2020 e 62 nel 2019), 53 a febbraio (47 e 48), 29 a marzo (31 e 32), 29 a novembre (52 e 27) e 68 a dicembre (68 e 57); a Frosinone Scalo di 51 a gennaio (101 nel 2020 e 88 nel 2019), 54 a febbraio (49 e 61), 32 a marzo (31 e 35), 32 a novembre (62 e 32) e 55 a dicembre (69 e 60); a Frosinone viale Mazzini di 29 a gennaio (51 nel 2020 e 41 nel 2019), di 38 a febbraio (34 e 30), di 23 a marzo (24 e 26), di 23 a novembre (31 e 20) e di 34 a dicembre (37 e 31). Alatri ha registrato 30 a gennaio (51 nel 2020 e 33 nel 2019), 40 a febbraio (32 e 32), 24 a marzo (24 e 29), 23 a novembre (31 e 20) e dicembre (31 e 31); Ferentino 37 a gennaio (57 nel 2020 e 42 nel 2019), 48 a febbraio (38 e 37), 30 a marzo (30 e 30), 28 a novembre (38 e 24) e 40 a dicembre (44 e 36); Anagni 20 a gennaio (27 nel 2020 e 20 nel 2019), 35 a febbraio (19 e 23), 21 a marzo (18 e 21), 17 a novembre (26 e 11) e 19 a dicembre (35 e 19).

I giorni peggiori del 2021 sono stati il 21 dicembre con 162 microgrammi per metro cubo a Cassino, con 140 a Ceccano e con 124 a Frosinone bassa, il 24 febbraio con 101 ad Alatri e il giorno dopo con 88 a Frosinone alta.

Per le polveri più fini, le 2,5. Ferentino ha avuto una media di 33 a gennaio, poi 25 a febbraio, 24 a marzo, 21 a novembre e 35 a dicembre, per un complessivo annuo di 19 (per legge la media annua non deve superare i 25); a Fontechiari è stata di 13 a gennaio e marzo, 17 a febbraio, 10 a novembre e 15 a dicembre a una media annuale di 11; a Cassino di 32 a gennaio, 37 a febbraio, 23 a marzo, 21 a novembre e 58 a dicembre per una media nell'arco dei 12 mesi di 22; a Frosinone viale Mazzini di 15 a gennaio, 28 a febbraio, 18 a marzo, 17 a novembre e 31 a dicembre, per una media di 16.