Il sindaco Paolo Fallone ordina la sospensione dell'attività didattica nelle scuole locali a partire dal 10 fino al 14 gennaio. Il provvedimento scaturisce da un aumento esponenziale dei contagi da Covid.

«L'ordinanza di sospensione dell'attività didattica nelle scuole locali, a partire dal 10 e fino al 14 gennaio - ha dichiarato il primo cittadino - è il risultato della crescita esponenziale dei contagi da Covid nel nostro Comune. Una diffusione così rapida, certificata dai dati quotidiani forniti dalla Asl di Frosinone, che interessa interi nuclei familiari. Per questo motivo, e dopo avere consultato il delegato all'Istruzione Geteano Battaglini con tutti gli amministratori, abbiamo deciso di adottare il provvedimento. L'iniziativa ha l'obiettivo di arginare, per quanto possibile, la diffusione dei contagi che in questo momento sta toccando il picco più alto. Come sempre, proseguiremo a monitorare l'evolversi della situazione per garantire a tutti la salute, adottando ogni possibile misura capace di rafforzare ogni forma di prevenzione e tutela. Tutto questo è oltretutto necessario per creare i presupposti di una ripartenza in sicurezza. Ora, però, bisogna che ciascuno di noi faccia la sua parte nel rispetto delle norme, anti-Covid proseguendo la campagna vaccinale che, ad oggi, è l'unica arma per combattere il virus.

Valuteremo attentamente tutte le iniziative da intraprendere per rafforzare la prevenzione e rendere i luoghi più sicuri per tutti. Prima del rientro dei ragazzi in classe - ha concluso Fallone - provvederemo, alla sanificazione dell'intero il plesso scolastico per scongiurare ogni possibile contagio. Come sempre il delegato all'Istruzione Gaetano Battaglini, che ringrazio per il lavoro che svolge con dedizione e responsabilità, vigilerà sul rispetto delle misure da mettere in campo per rendere la scuola un luogo sempre più accogliente e sicuro».