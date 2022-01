Troppi contagi, numeri che continuano a salire e la preoccupazione che aumenta. Il sindaco di Pontecorvo Anselmo Rotondo ha deciso di agire subito per tentare di arginare il più possibile la situazione. Per questo motivo poco fa ha firmato l'ordinanza con cui ha disposto la chiusura delle scuole fino al prossimo 15 gennaio. Stop alla didattica in presenza, una decisione che era stata in qualche modo già annunciata al nostro giornale dove il sindaco aveva annunciato che per la riapertura avrebbe valutato dati alla mano.