In questa edizione della Lotteria Italia, nel Lazio sono stati venduti 1.178.820 biglietti. La provincia in cui sono stati staccati più tagliandi è stata Roma, con 911.390 biglietti, seguita da Frosinone con 130.430 (in top ten a livello nazionale), da Viterbo con 51.680, da Latina con 45.820 e da Rieti con 39.500 tagliandi. Nella scorsa edizione, ricorda l'agenzia Agimeg, nel Lazio sono stati vinti complessivamente 1 milione 575 mila euro, grazie al terzo premio della Lotteria venduto a Gallicano nel Lazio da 1 milione di euro, più cinque premi da 50 mila euro finiti a Roma, più ulteriori 13 premi da 25 mila euro ciascuno centrati a Roma (8), Guidonia, Gallicano, Valmontone, Latina e Viterbo.

Nella storia della Lotteria Italia, sono stati numerosi i primi premi da 5 milioni centrati nel Lazio: ad Anagni nel 2017, a Roma nel 2014, ancora a Roma nel 2009, nel 2008, a Magliano Sabina nel 2005, a Roma nel 2003 (6 milioni) e a Roma nel 2001 (5 milioni). Lazio protagonista anche con vincite di seconda categoria, tra cui quelle realizzate a Ceccano nel 2008 pari a 3 milioni, a Roma nel 2006 (3 milioni) ed a Castrocielo nel 2004 (3 milioni). Complessivamente, in questa edizione della Lotteria Italia, sono stati venduti 6.359.771 tagliandi, contro i 4.578.675 dello scorso anno, con una crescita del +38,9%.

La vendita nella rete autorizzata di tabaccherie e ricevitorie fa segnare un +28,1% (da 3,3 a 4,3 milioni).

I biglietti venduti nei tabacchi ammontano a 3,3 milioni, mentre i tagliandi staccati nei bar sono cresciuti del +47,7%, da 638.780 a 943.320.