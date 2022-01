Sono 80.000 i ciociari non ancora vaccinati: il 16% degli aventi diritto alla profilassi, che in totale sono 501.602. Una cifra che comprende non soltanto i residenti che sono assistiti da un medico di famiglia, ma pure quelli che lavorano in provincia e che hanno un medico di medicina generale in questo territorio. L'altra faccia della medaglia è che in 421.602 hanno ricevuto almeno una dose di vaccino. Bisogna pure aggiungere che sul dato totale pesa molto la percentuale di bambini tra i 5 e gli 11 anni non ancora vaccinati: il 92%. Per questa fascia di età la campagna vaccinale è iniziata solo da poche settimane.

Gli over 50

Dal 15 febbraio scatta l'obbligo vaccinale per gli over 50. La misura resterà in vigore fino al 15 giugno e riguarderà quindi tutti quelli che compiranno gli anni entro quella data. Per coloro che appartengono a questa fascia di età non sarà più possibile evitare di sottoporsi alla profilassi. A coloro che sceglieranno di non adeguarsi all'obbligo vaccinale sarà comminata una sanzione di 100 euro a ogni controllo. O, se lavoratori, la sospensione dal posto di lavoro.

In provincia di Frosinone gli over 50 che fanno parte della platea vaccinabile sono 242.210. Di questi 30.000 non si sono ancora sottoposti alla profilassi. Una percentuale del 14% nella fascia di età 50-59 anni, del 12% in quella 60-69 anni, del 9% in quella 70-79 anni e dell'11% per gli over 80 anni.