Vaccinarsi prima della partita. Sarà possibile in occasione della supercoppa di calcio femminile, come già accaduto per la partita di semifinale di mercoledì .

La battaglia contro il Covid si arricchisce di un'altra iniziativa della Asl di Frosinone che, con il suo camper "vaccini in tour", sarà presente domani davanti l'ingresso dello stadio Benito Stirpe per la finale di supercoppa femminile tra il Milan e la Juventus.

A partire dalle 11 del mattino il team vaccinale coordinato dai dottori Calenda e Straccamore (responsabile dei punti mobili di vaccinazione), sarà pronto per somministrare sia prime dosi di vaccino con Janssen (Johnson&Johnson) che booster con Moderna.

L'accesso è diretto, senza prenotazione. Dopo l'inoculazione, i vaccinati resteranno in osservazione all'interno del gazebo appositamente allestito.

La Asl invita tutti i tifosi a vaccinarsi, ribadendo l'importanza di proteggere se stessi e coloro che ci sono vicini.