Il virus corre. Seppur con una crescita meno netta nelle ultime 24 ore, i dati restano preoccupanti. I nuovi contagiati sono 1.002 su 8.198 tamponi (altro record), i negativizzati 232, le vittime una (una donna di 88 anni di Pontecorvo), i ricoverati 76 con 5 persone in terapia intensiva.

La giornata

Per il secondo giorno nella settimana i casi superano le mille unità. Rispetto a martedì, tuttavia, l'incremento è meno marcato, da 959 a 1.002 positivi. L'elenco è aperto da Frosinone con 135 casi, poi a seguire Cassino 62, Alatri 49, Veroli 44, Sora 42, Anagni 38, Pontecorvo 33, Isola del Liri 26, Ceccano 25, Ferentino 24, Monte San Giovanni Campano 23,Boville Ernica e Supino 21, Ceprano 20, Torrice 19, Paliano 17, Esperia e Ripi 16, Ausonia 13, Arpino, Fiuggi, Morolo, Piedimonte San Germano e Roccasecca12, Castelliri e Villa Santa Lucia 11, Pescosolido e Villa Santo Stefano 10, Piglio, San Giovanni Incarico e Vallecorsa 9, Casalvieri 8, Arce e Sant'Elia Fiumerapido 7, Colle San Magno, Patrica, Pofi, San Donato Val di Comino e Serrone 6, Aquino, Castrocielo, Giuliano di Roma, Pignataro Interamna, Sgurgola e Vallemaio 5, Alvito, Broccostella, Cervaro, Coreno Ausonio, Sant'Apollinare, Strangolagalli e Vicalvi 4, Atina, Castro dei Volsci, Fontana Liri, Picinisco, San Giorgio a Liri e Villa Latina 3, Acuto, Amaseno, Arnara, Fontechiari, Guarcino, San Vittore del Lazio, Santopadre e Settefrati 2, Campoli Appennino, Gallinaro, Pastena, Pico, Poste Fibreno, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Trivigliano e Vico nel Lazio 1. A gennaio si registrano 4.716 contagi (in 88 comuni) a 786 di media. Numeri mai visti in nessun altro mese.

Tanto è vero che, in appena 6 giorni, Frosinone ha collezionato 598 positivi, Sora 310, Alatri 274, Veroli 245, Cassino 230, Ferentino 194, Anagni 189, Ceccano 131, Isola del Liri 129, Monte San Giovanni Campano 125, Paliano 120, Ceprano 116, Boville Ernica 112, Pontecorvo 104, Arpino 898, Torrice 87, Ripi 77, Supino 75, Roccasecca 67, Piglio 62, Fiuggi 57, Esperia 56, Castelliri 54 tra i comuni con almeno 50 contagiati.

In questa settimana i casi sono 3.315 a 828,75 di media. Anche questo un record, destinato a superare i 569,29 di media con i quali si è chiusa la scorsa settimana. Rispetto a giovedì scorso (1.907 e 476,75 di media) la crescita dei positivi è del 73,83%.

Il report

Secondo l'ultimo report del Gimbe Frosinone è la sessantacinquesima provincia italiana per l'incidenza su 100.000 abitanti nel periodo 29 dicembre 2021-4 gennaio 2022. In quel lasso di tempo Frosinone si attesta a 992. Nel resto del Lazio Rieti è a 1.216, Latina è a 1.028, Roma a 949 e Viterbo a 695. A livello nazionale le province con l'incidenza maggiore sono Firenze con 3.058, Lodi con 2.747, Monza e Brianza con 2.677, Siena con 2.631, Milano con 2.538, Prato con 2.503, Pisa con 2.385, Rimini con 2.315, Arezzo con 2.275 e Pavia con 2.235. All'opposto le migliori sono Cosenza con 207, Sud Sardegna con 269, Oristano con 343, Pesaro e Urbino con 352 e Cagliari con 356. Sono dieci le province sotto quota 500

Gli indicatori

Restando sull'incidenza, il dato di Frosinone, alla giornata di ieri, è di 1.130,61, secondo giorno oltre mille dopo i 1.069,39 di mercoledì. Sono numeri mai visti prima in Ciociaria. Giovedì scorso il dato era ancora a 522,85 e il 23 dicembre a 277,57. In quattordici giorni l'aumento è del 307,32%.



Decessi e ricoveri

Si continua a morire di Covid. L'ultima vittima è una donna di 88 anni di Pontecorvo, con pregresse patologie. È il settimo decesso della settimana, il terzo di Pontecorvo. A gennaio si registrano già 10 vittime.

Al 6 gennaio 2021 i morti erano 9. Scendono di un'unità i ricoverati, ieri 76. Per il terzo giorno di fila scendono di uno. In terapia intensiva ci sono, invece, cinque pazienti (anche in questo caso uno in meno nelle ultime 24 ore).

I negativizzati, invece, sono 232 il che porta il totale settimanale a 1.084. L'intera passata settimana si era chiusa a 1.169.

I tamponi

Prosegue il fiume di tamponi. Ieri, nuovo record giornaliero con 8.198. In questa settimana sono 24.489 contro i 27.153 di tutta la precedente.