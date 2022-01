Anna Buttarazzi taglia il traguardo dei 100 anni. È la prima cittadina centenaria del 2022 di Monte San Giovanni Campano. Madre di due figli Gilda e Domenico, ha 4 nipoti e 5 pronipoti dislocati tra la Ciociaria e Torino. E in questo giorno speciale per lei, le rinnovano tutto l'amore e la stima, ringraziandola dei preziosi consigli e dell'esempio di vita soprattutto per i nipoti. Una donna dedita alla famiglia, molto religiosa.

Sin dalla giovane età ha svolto i lavori in campagna, ha studiato fino alla terza elementare e ha trascorso due anni della sua vita in Inghilterra e dodici a Torino. L'amore, il sostegno, dei suoi familiari, non le sono mai mancati. Come lei è stata ed è un grande punto di riferimento per tutti loro; un esempio di vita per i suoi nipoti.

Il segreto per arrivare a 100 anni? «Alzarsi presto e svolgere lavori nei campi, sana alimentazione con prodotti genuini: cicoria, patate, cipolle, uova, pane rosso fatto in casa e soprattutto olio "di casa"» dice nonna Anna. La signora Buttarazzi è nata nella contrada di Vaglie San Nicola. La comunità, i familiari e parenti le augurano un buon compleanno. Agli auguri si unisce anche la nostra redazione.