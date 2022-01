Furto a segno in una abitazione, diversi i tentativi, portati via soldi e oggetti in oro. I residenti hanno subito contattato i carabinieri intervenuti per cercare elementi utili per risalire agli autori. I militari hanno rinvenuto due auto, una Fiat 500 di colore bianco e una Smart di colore nero, risultate rubate. È successo mercoledì pomeriggio, tra le 17 e le 19, nella frazione di Chiaiamari. Quello dell'altro ieri non è il primo episodio, durante le festività altri raid sono stati compiuti nella stessa frazione e anche in zone limitrofe, tra cui Anitrella.



I fatti

Decine le abitazioni dove i banditi sono entrati in azione a Chiaiamari ma sono stati costretti a fuggire perché alcuni vicini hanno avvertito dei rumori. In due sono riusciti a rientrare, dopo aver scardinato il portone d'ingresso e approfittando dell'assenza dei proprietari. Ma in una casa non sono riusciti a trovare nulla, mentre nell'altra soldi e oro.

Subito sono stati contattati i carabinieri intervenuti con diverse pattuglie. Rinvenute due auto utilizzate dai banditi, e dagli accertamenti risultate rubate. Importante, ricordiamo, anche la collaborazione dei cittadini che in caso di auto e persone sospette, potrebbero aiutare le forze dell'ordine con tempestive segnalazioni.