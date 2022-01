Violento schianto in A1, l'intervento a cui è stata sottoposta la piccola coinvolta nello schianto registrati martedì sulle corsie tra San Vittore e Caianello sembra essere riuscito. Un sospiro di sollievo, nonostante i medici del Santobono non abbiano ancora sciolto la prognosi. Ora sale l'attesa per il recupero, si spera più rapido possibile.

La bimba di quattro anni di Spigno Saturnia viaggiava sull'auto dei suoi genitori quando si è registrato il violento impatto. Immediato l'arrivo sul posto di 118, agenti della Sottosezione A1 di Cassino e vigili del fuoco. Le condizioni della bambina sono state valutate molto gravi. E per lei si è reso necessario l'intervento di una eliambulanza per trasferirla d'urgenza al Santobono di Napoli dove è stata sottoposta immediatamente a una delicata operazione.

Per fortuna, sembrerebbe riuscita. Anche il padre è stato sottoposto a un intervento a Cassino. E con molto probabilità verrà trasferito a Frosinone ma non corre pericolo di vita. Ricostruzione della dinamica al vaglio.