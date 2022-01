Si amplia l'offerta scolastica ad Anagni, in particolare nell'istituto di istruzione superiore "Guglielmo Marconi". La giunta regionale del Lazio ha dato il via libera al nuovo indirizzo chimico-biologico che sarà disponibile dal prossimo anno scolastico 2022-2023, con le iscrizioni on-line già aperte e fino al 28 gennaio. Il nuovo indirizzo fornirà un diploma che può dare sbocchi e opportunità nei settori farmaceutico, agroalimentare e delle biotecnologie. La delibera regionale arriva dopo un percorso di due anni che ha visto impegnati la dirigente scolastica Marilena Ciprani e gli organismi collegiali dell'istituto, in sinergia con Regione Lazio e amministrazione provinciale di Frosinone.

«L'esigenza di offrire a famiglie e alunni di Anagni e del territorio, un percorso tecnico di formazione chimico-biologico – spiega la professoressa Ciprani – nasce dall'esigenza delle molteplici aziende anagnine, e della provincia, di formare tecnici ed esperti nel settore farmaceutico in special modo. In questo senso, è stato importante il ruolo svolto dagli imprenditori del settore che ci hanno accompagnato in questo iter e dalle istituzioni regionali e provinciali che hanno saputo cogliere questa esigenza». Il diploma che la scuola rilascerà può dunque offrire possibilità occupazionali concrete, dato soprattutto il vasto polo farmaceutico presente sul territorio.

Intanto, il "Marconi" per il prossimo 22 gennaio organizza il terzo Open day dell'anno per dare la possibilità a famiglie e alunni di incontrare docenti, pianificare l'iscrizione in segreteria, visitare aule e laboratori del nuovo indirizzo e gli altri settori di studi: istituto tecnico economico, anche con indirizzo sportivo, l'indirizzo tecnologico per geometri, il liceo artistico (grafica, soprattutto pubblicitaria, e design della moda, del gioiello e dell'architettura e arredo di interni), istruzione per adulti con diplomi tecnici nel settore economico e per geometri.