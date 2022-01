Slitterà ancora il processo Mollicone a causa di un problema di salute di uno dei giudici. Così l'udienza prevista per lo scorso venerdì verrà celebrata il 14, data in cui invece era attesa l'escussione della professoressa Cattaneo. Testimonianza chiave dell'intero processo che, a questo punto, potrebbe a sua volta slittare di una settimana.

Nell'ultima udienza prima della pausa per i giorni festivi del Natale a risuonare nell'aula di Corte d'assise di Cassino era stata la voce di Santino Tuzi, intercettato in macchina l'8 aprile del 2008 con Vincenzo Quatrale, imputato insieme a Francesco Suprano, all'ex maresciallo Mottola, al figlio Marco e alla moglie Anna Maria per la morte di Serena Mollicone.

Un'ora, trentadue minuti e quindici secondi ascoltati senza interruzioni, in cui la voce del brigadiere che quattro giorni dopo si toglierà la vita e quella di Quatrale hanno catturato l'attenzione di giudici, magistrati e difese.