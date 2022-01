«A Sant'Andrea il Comune c'è e il sindaco sono io».

Neppure lo spirito natalizio ha disteso i rapporti tra la maggioranza e la minoranza a Sant'Andrea del Garigliano.

L'ultima puntualizzazione arriva dal sindaco Giuseppe Rivera. Oggetto del contendere il cattivo odore avvertito da alcuni residenti. «Ho saputo che il gruppo di minoranza "Progetto Futuro" ha postato sui social un video realizzato in contrada Reali perché sarebbe stato chiamato da qualcuno della zona per un problema di odori nauseabondi. Ebbene – ha sottolineato il primo cittadino mi preme ricordare a tutti i concittadini che a Sant'Andrea del Garigliano esiste un'Amministrazione Comunale con un sindaco al quale questo problema non è stato segnalato. Quindi per me il problema non c'è, almeno fino a quando i diretti interessati non si rivolgono direttamente all'amministrazione comunale o a me».