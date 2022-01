«Decoro da migliorare. Offerta di intrattenimento a livello di sagra paesana. È quello che hanno avvertito in questi giorni i frequentatori del parco del Matusa».

Lo afferma in una nota, Angelo Pizzutelli capogruppo del Pd in consiglio comunale.

«È stato organizzato il "Christmas Village" con l'inaugurazione rimandata più volte. Alle tradizionali casette e alla pista di pattinaggio come nelle feste rionali di venti anni fa sono state affiancate le macchine da scontro e le giostre. Senza tener conto dell'impatto acustico. Tanto è vero che, secondo quello che trapela, la polizia municipale prima del capodanno ha chiuso tutto in attesa delle autorizzazioni mancanti. Tutto normale, o forse se si parlasse di un piccolo evento. Si tratta invece di una location sulla quale sindaco e amministrazione hanno investito ingenti risorse e che avevano promosso come il salotto della città».

L'assessore Angelo Retrosi risponde così: «Quanto realizzato al Matusa è stato realizzato con la partnership del privato e l'amministrazione non ha avuto costi a differenza di quanto in passato altri spendevano per i vari festival, quello che l'amministrazione Ottaviani ha realizzato è un must facilmente riscontrabile in tutte le località turistiche e la nuova gestione sta regolarizzando i pagamenti pregressi».