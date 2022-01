Festività e Covid non fermano i controlli sulla sicurezza da parte dell'Ispettorato territoriale del lavoro di Frosinone, che il 28 dicembre ha effettuato una verifica in un cantiere edile di un paese della Valcomino per accertare il rispetto delle norme di sicurezza, di quelle anti Covid e l'eventuale presenza di lavoratori in posizione irregolare.

L'ispezione, compiuta dal capo team vigilanza ordinaria e dall'ingegnere capo team vigilanza tecnica, coordinata dal direttore dell'Ispettorato di Frosinone e dalla responsabile del servizio ispettivo, ha riguardato un cantiere, gestito da una ditta subappaltatrice, per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico di un fabbricato, in cui i lavoratori erano impegnati nell'assemblaggio di profilati metallici e in attività svolte a circa sei metri di altezza dal suolo. Il controllo ha svelato l'utilizzo di un lavoratore in nero oltre a importanti violazioni in materia di sicurezza, come la mancanza di protezioni verso il vuoto e la non corretta installazione del gruppo elettrogeno.

Per queste ragioni sono state notificate sanzioni sia all'impresa affidataria sia a quella esecutrice dei lavori per un totale di circa 11.000 euro. Inoltre, è stato adottato il provvedimento di sospensione dell'attività dell'impresa in cantiere, in applicazione della recente legge 215 del 2021. I titolari delle due imprese sono stati denunciati.