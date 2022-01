Violento incidente in A1, grave una bambina di quattro anni. Lo schianto è avvenuto tra Caianello e San Vittore del Lazio. Sembrerebbe un violento impatto tra un'auto su cui viaggiava la bimba e i suoi genitori e un'Audi. Ancora non chiara la dinamica. Sul posto gli agenti della Polizia stradale di Cassino, coordinati dal comandante Giovanni Cerilli. La bambina è stata trasferita a Roma in condizioni molto gravi.