Ancora una "bella addormentata" nel Cassinate, la fabbrica che produce i modelli Giulia e Stelvio di casa Alfa. Una "bella addormentata" che, a linee ferme, sogna soltanto che il suv Grecale possa sfidare i mercati internazionali con ottime performance. Il rientro per gli operai è sempre quello del 10 gennaio e le prospettive restano identiche a quelle percorse e ripercorse lungo tutto il 2021 a cui si aggiunge una crisi dei semiconduttori che potrebbe trascinarsi ancora per metà anno e una salita produttiva del nuovo modello che, più o meno, seguirà gli stessi binari.

E mentre si attende il famigerato piano industriale del ceo Tavares del primo marzo, per capire se e quale altra nuova automobile potrebbe sfrecciare sulle linee di montaggio di Cassino Plant, il management lavora a nuovi progetti. Uno è quello "sfornato" proprio ieri con la fiera online di Sistema Italia.

L'obiettivo? Mettere in comunicazione le aziende, i clienti e i potenziali clienti; intensificare i rapporti tra i protagonisti di tutta la filiera; sviluppare relazioni profittevoli; ispirare la community di manager e imprenditori: queste le missioni di Sistema Italia, la fiera virtuale accessibile da ieri. In Sistema Italia il gruppo Stellantis gioca un ruolo da protagonista, come ha dichiarato Santo Ficili, Country Manager di Stellantis Italy: «La nostra vocazione è da sempre mettere in relazione le aziende sul territorio, e per questo abbiamo sviluppato e promosso un tool capace di ampliare le occasioni di contatto sfruttando il mondo digitale. Sistema Italia è un ambiente virtuale che mette in comunicazione le aziende, i clienti e i potenziali clienti in questo momento di ripartenza per fare sistema, intensificare i rapporti tra i protagonisti di tutta la filiera e sviluppare insieme relazioni proficue e profittevoli.

Inoltre, ci consente di veicolare in modo chiaro messaggi importanti circa la nostra visione e sul futuro del nostro business. Puntiamo all'eccellenza e abbiamo la missione di guidare la transizione energetica mettendo a disposizione le nostre migliori risorse umane e tecnologiche. Qui parliamo al mondo B2B perché è un mondo particolarmente reattivo, capace di anticipare le tendenze del mercato dei privati.

Oggi ridurre le emissioni è un impegno prioritario che riguarda tutti, e l'elettrificazione è una risposta sostanziale».

E della profonda trasformazione-transizione dell'azienda tornerà a parlare l'amministratore Delegato Carlos Tavares che domani parteciperà a un webcast in diretta durante il Ces 2022 per discutere sulla transizione dell'azienda a un'azienda tecnologica di mobilità sostenibile.



Il Grecale e i suoi tempi

Intanto in circolazione si sono viste altre immagini del Grecale. Il suv di segmento D proverà a sfidare Porsche Macan e, secondo le previsioni e dopo i precedenti slittamenti, dovrebbe debuttare nella prossima primavera. E, con ogni probabilità, ad aprile potrebbe esserci la sua presentazione. La produzione a Cassino Plant inizierà subito dopo e lo sbarco in concessionaria dovrebbe avvenire entro la fine della prossima estate. Ma si può avanzare solo a piccoli passi e - magari - nutrendo soltanto ambiziose speranze, nessuna "corsa" a soluzioni immediate per uscire dalla crisi che sta attanagliando il territorio da alcuni anni e che vede inevitabili ripercussioni sul sistema-economico locale.

Solo ulteriore attesa per operai in tuta rossa e lavoratori della filiera dell'automotive che viaggiano con buste paga ridotte! Con i sindacati che si stanno sgolando per chiedere al governo interventi rispetto alla transizione nell'automotive.



In casa Cisl arriva il report

Intanto sul fronte sindacale, oggi, dalle 11.30 presso la Cisl di Torino in via Madama Cristina la Fim Cisl nazionale ha convocato la conferenza per fornire le informazioni sul report al quarto Trimestre e anno 2021 delle produzioni e occupazione degli stabilimenti italiani del Gruppo Stellantis. Saranno presenti per fare il punto sulla situazione degli stabilimenti italiani il segretario nazionale Fim-Cisl responsabile del settore automotive Ferdinando Uliano e il segretario generale Fim di Torino Canavese Davide Provenzano.