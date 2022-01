Nessuna novità dal fronte. È finito il 2021 e un anno nuovo è iniziato, ma con sé ha portato le stesse vecchie e brutte abitudini. Tanti i furbetti che in questi giorni di feste non hanno rispettato i giorni di raccolta che, proprio in virtù dei giorni festivi, sono stati cambiati. E, ovviamente, comunicati. Niente. Buste e indifferenziata un po' ovunque, addirittura sono riapparsi i sacconi neri.

Sacchi pieni di avanti di pranzi e cenoni presi d'assalto da cani e gatti randagi, gusci di vongole e ostriche, prodotti di gran classe, hanno riempito marciapiedi.

Continua anche il fenomeno dell'abbandono di rifiuti nelle aiuole, nelle aree verdi e nei parcheggi, anche del centro.

Nel parcheggio dell'ex campo miranda e in quello di piazza Green ad esempio tantissime le bottiglie di vetro lasciate, moltissime quelle rotte e la pavimentazione si è riempita di vetri pericolosi per le auto, ma anche per i pedoni e soprattutto per gli animali. Addirittura a spuntare in mezzo alle bottiglie di vetro e di plastica e agli scatoloni di cartone della pizza o del cibo del fast food, anche la confezione di uno spazzolone per il gabinetto.

Eppure le indicazioni su come gettare e differenziare le diverse frazioni di rifiuti ci sono, basterebbe un po' di buona volontà e di rispetto del bene comune, di amore per la comunità, perchè una città sporca e indecorosa è a svantaggio di tutti. Oltre alla necessità di rispettare regolamenti e norme che esistono e che prevedono anche sanzioni per i trasgressori.

Dopo l'esplosione dei fuochi d'artificio la notte del 31, che erano stato vietati da un'ordinanza, tantissimi hanno lasciato i resti per strada nella totale indifferenza dei divieto e del decoro.