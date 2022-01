Una decisione presa con consapevolezza, per prevenire possibili nuovi contagi figli dei maggiori incontri registrati in queste feste che stanno per volgere al termine.

Tre giorni di chiusura di tutti i plessi dell'Ics di Aquino, la sospensione del servizio di trasporto scolastico e della mensa e l'attivazione della didattica a distanza: i sindaci di Aquino e Castrocielo e la preside dopo una riunione hanno concordato su questa importante misura di prevenzione. Questo perché, consentire la didattica a distanza venerdì, contribuirà di fatto a dare tre giorni di vantaggio per un più sicuro rientro a scuola.

«Non abbiamo raggiunto la soglia d'allarme ma tre giorni rispetto alla diffusività del virus non sembrano poca cosa: sommati alle vacanze, aumentano il periodo di una possibile incubazione. Voglio sottolineare l'importanza - ha dichiarato Libero Mazzaroppi - della concreta sinergia con il primo cittadino di Castrocielo, Giovanni Fantaccione, e il preside Marianna Stefania Ladisi».

L'ordinanza che riguarda i giorni 7, 8 e 9 gennaio -firmata ieri mattina - ha infatti la finalità di prevenire situazioni che favoriscano la diffusione del virus.

Presa visione dell'andamento dei contagi i sindaci e il preside non escludono neppure «la possibilità di reiterazione e di modificazione in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica». Una decisione che ha trovato grande riscontro nelle famiglie di Aquino e Castrocielo.