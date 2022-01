Giornata tragica sulle piste da sci trentine. Un ragazzo dì Nettuno di 28 anni, Manuel F., ha perso la vita in un incidente sugli sci a San Martino di Castrozza, in Trentino. La disgrazia si è verificata nel pomeriggio di ieri, sotto gli occhi della fidanzata, su una pista, di media difficoltà.

Per motivi ancora in via di accertamento lo sciatore è finito fuori pista, sbattendo violentemente contro un albero. Inutile il tentativo di rianimazione da parte del medico d'urgenza, giunto sul posto con l'elicottero di Trentino emergenza. I rilievi di legge sono stati effettuati dalla polizia di Moena. Il ragazzo a Nettuno è conosciutissimo per la sua attività in centro. Un dramma che ha sconvolto familiari e amici.