Anche il nuovo anno si è aperto con notizie poco rassicuranti giunte ieri mattina dalla stazione ferroviaria di Ferentino. Una storia di vandali e ladri di cui è teatro spesso lo scalo ferroviario cittadino. Una stazione modernizzata e supergettonata, sarebbe perfetta se non fosse per la scarsa sicurezza. A cominciare dai parcheggi incustoditi e privi di sorveglianza. E così vandali e ladri continuano imperterriti a sfondare i veicoli in sosta, forse per rubarvi all'interno o forse per sfregio.

Ieri all'alba una delle auto dei pendolari parcheggiata in una delle aree di sosta della struttura, si mostrava ai tanti viaggiatori che erano in procinto di salire sul treno per Roma, con il finestrino lato posteriore fracassato. Scene deprimenti, viste e riviste. Qualcuno ha avvisato i carabinieri che sono intervenuti per rilevare l'accaduto. Carabinieri e polizia vigilano come possono con giri di perlustrazione, ma è impensabile la loro presenza h24. E purtroppo non si sentono tranquilli i viaggiatori.

Si mettono in viaggio ogni giorno con il pensiero fisso di poter ritrovare al ritorno le proprie auto danneggiate o di non ritrovarle proprio. Ma soprattutto le viaggiatrici in orario serale temono di imbattersi in qualche malintenzionato e sarebbe ancor peggio di vandali e ladri. Si rinnovano gli appelli a Rfi e al Comune, di rendere sicura la stazione ferroviaria. C'è chi fa richiesta della videosorveglianza e chi di un custode come tanti anni fa.

Il sindaco Antonio Pompeo ha annunciato un nuovo parcheggio, a cura di Rfi, da cantierare prossimamente alla stazione di Ferentino. Non resta che augurarsi che venga dotato di telecamere, ma soprattutto che in occasione dei lavori si approfitti per fare estendere all'intera area esterna dello scalo la videosorveglianza tanto invocata.