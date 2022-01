Morire a 33 anni dopo aver lottato con tutte le forze per continuare a vivere. La notizia è di quelle che non si vorrebbero mai dover scrivere né leggere. Il nuovo anno, purtroppo, si apre con la triste morte di una giovane donna. Elizabeth Simonato si è spenta presso l'Hospice "Casa delle Farfalle", ad Isola del Liri, portata via da un male che non le ha lasciato scampo.

Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social per quella giovane piena di sogni strappata alla vita troppo presto. L'amore per il ballo, quello per l'equitazione e i cavalli. E poi l'attaccamento alla sua casa, il suo nido d'amore condiviso con il compagno. Proprio da quei social arriva tutta la voglia di Elizabeth di continuare a vivere, di combattere quel male arrivato all'improvviso a stravolgere la sua vita e quella dei tanti che l'amavano. Ha lottato, ha continuato a sorridere, a sperare, circondata dall'amore della sua famiglia e dei suoi amici, come testimoniano le foto ed i post condivisi sul suo profilo Facebook. E come raccontano coloro che la conoscevano.

Una famiglia, un compagno e tanti amici che ora dovranno fare i conti con un dolore troppo grande. Elizabeth se n'è andata, a soli 33 anni, ed è difficile trovare un pensiero che possa dare conforto davanti ad una morte tanto subdola.

Oggi pomeriggio alle 15:00 nella Chiesa Parrocchiale di Broccostella l'ultimo saluto ad Elizabeth Simonato. In tanti si ritroveranno per dire addio a quel sorriso carismatico e contagioso che rimarrà impresso nella mente di tutti.