È tutto pronto, o quasi. È scattato il conto alla rovescia per l'inizio dei saldi invernali nel Lazio. Quest'anno, secondo il calendario deciso dalla Regione Lazio, si partirà dopodomani. I saldi invernali dureranno 6 settimane e dunque fino al 16 febbraio.

Sarà una boccata d'ossigeno per un settore fortemente provato dall'emergenza Covid. Tuttavia, in qualche caso - nonostante nei trenta giorni antecedenti siano vietate - le promozioni sono già iniziate. Diversi i negozi che, magari puntando sulla clientela abituale, stanno proponendo o annunciando le offerte.

Questi i consigli dell'Unione nazionale consumatori per districarsi tra le varie proposte ed evitare di incorrere in fregature. «Conservate sempre lo scontrino. Non è vero che i capi in saldo non si possono cambiare. Valgono le regole di sempre. Il negoziante è obbligato a sostituire l'articolo difettoso. Avete due mesi di tempo (non 7 o 8 giorni) per denunciare il difetto del capo e per ottenere la sua sostituzione o riparazione. La scelta è del consumatore».

Inoltre, «le vendite devono essere realmente di fine stagione: la merce messa in saldo deve essere l'avanzo della stagione che sta finendo, non fondi di magazzino». Altro suggerimento è quello di confrontare i prezzi: «Non fermatevi mai al primo negozio, ma confrontate i prezzi di più esercizi. Eviterete di mangiarvi le mani. A volte basta un giro in più per evitare l'acquisto sbagliato o per trovare prezzi più bassi. Nei giorni che precedono i saldi andate a curiosare nei negozi, segnandovi il prezzo della merce che vi interessa. Potrete così verificare se lo sconto praticato è reale ed andrete a colpo sicuro».

Per l'Unc bisogna «avere le idee chiare sulle spese da fare prima di entrare in negozio: sarete meno influenzabili dal negoziante e correrete meno il rischio di tornare a casa carichi di capi di abbigliamento, magari anche a buon prezzo, ma dei quali non avevate alcun bisogno. Valutate la bontà della merce guardando l'etichetta che descrive la composizione del capo d'abbigliamento. Pagare un prezzo alto non implica che sia un prodotto di qualità».

E ancora: «Diffidate degli sconti esagerati. Gli sconti superiori al 50% spesso nascondono merce non esattamente nuova o prezzi vecchi gonfiati. Servitevi preferibilmente nei negozi di fiducia o acquistate merce della quale conoscete già il prezzo o la qualità. Controllate il prezzo e non acquistate nei negozi che non espongono il cartellino che indica il vecchio prezzo, quello nuovo e la percentuale dello sconto».