Tra i comuni della provincia di Frosinone dove si è registrato un incremento dei contagi da covid-19, c'è quello di Veroli.

Nel bollettino dell'Asl ieri ne sono stati segnalati 14 (i tamponi effettuati rispetto ai giorni precedenti sono stati inferiori essendo domenica) mentre il 1 gennaio 73 e il 31 dicembre 48. Oggi scatta la cosiddetta zona gialla in tutto il Lazio e il sindaco di Veroli, Simone Cretaro invita a rispettare le misure anti-covid e sottolinea l'importanza della vaccinazione.

«Subito dopo le festività natalizie, come purtroppo sta avvenendo in tutto il paese, abbiamo registrato un notevole incremento dei contagi sul nostro territorio - sottolinea il sindaco Cretaro - Attualmente i positivi presenti nel nostro comune sono circa 270, -ieri ndr- la quasi totalità non presenta sintomi gravi e sono in isolamento fiduciario nelle proprie abitazioni».

E il primo cittadino ricorda che «Da oggi il Lazio entrerà nella cosiddetta zona gialla. Bisogna continuare ad essere prudenti e rispettare le regole che già conosciamo da tempo, indossare la mascherina anche all'aperto, evitare inutili assembramenti e usare molto buon senso. È importante vaccinarsi, a partire dagli adolescenti, per evitare le gravi conseguenze che possono derivare da questo maledetto virus».

E allo stesso tempo proseguono i controlli anche sul territorio verolano da parte delle forze dell'ordine per il rispetto delle misure anti-covid. Controlli effettuati anche dalla polizia locale. Gli uomini coordinati dal comandante Massimo Belli sono impegnati a verificare che nei luoghi dove è richiesto il green pass la normativa sia rispettata e che non ci siano abusi, oltre agli accertamenti di tutte le misure in materia di prevenzione, assembramenti nei ristoranti e bar.