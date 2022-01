Su di lui pendeva un mandato di arresto europeo per reati di "tratta di esseri umani, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione". Arrestato un trentaduenne di origine rumena. Nel tardo pomeriggio di venerdì scorso, ultimo giorno del 2021, a Supino, i militari della locale stazione, nell'ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in genere predisposti dai carabinieri della Compagnia di Frosinone, hanno arrestato il trentaduenne, sul quale pendeva un mandato di arresto europeo emesso dalla autorità giudiziaria rumena, mandato di arresto per reati di "tratta di esseri umani, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione", commessi in Romania nel 2014. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, dopo le formalità di rito, è stato tradotto nella casa circondariale di Frosinone a disposizione dell'autorità giudiziaria competente per l'estradizione.