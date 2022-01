Aveva scelto un modo piuttosto pericoloso per festeggiare la fine del 2021 in città. Infatti un ceccanese cinquantenne, nella notte di Capodanno, è stato sorpreso dai carabinieri della stazione cittadina mentre, dal balcone della sua abitazione, sparava in aria colpi di fucile per festeggiare l'arrivo del 2022. L'intervento immediato dei militari, oltre a scongiurare eventuali pericoli, ha permesso di recuperare e sequestrare l'arma utilizzata, insieme a sei bossoli calibro 12 appena esplosi.

Subito dopo, i carabinieri hanno ritirato altre sei armi comuni da sparo, con il relativo munizionamento, regolarmente detenute dall'uomo, e della sua licenza di porto d'armi. Il cinquantenne, pertanto, è stato denunciato a piede libero per il reato di accensioni ed esplosioni pericolose. Per lui, il nuovo anno non è certamente cominciato nel modo migliore.