Scoppia un principio di incendio in un appartamento di Pontecorvo e una pensionata finisce in ospedale. È accaduto poco fa a Pontecorvo dove una ottantenne dopo essere stata salvata dai vigili del fuoco di Cassino è stata trasferita in ospedale per aver inalato i fumi, per escludere un principio di intossicazione. Immediato l'intervento dei vigili di Cassino e del 118. Ricostruzione al vaglio. La nonna non sembrerebbe aver riportato ferite.