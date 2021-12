COVID: D'AMATO, "OGGI NEL LAZIO SU 33.156 TAMPONI MOLECOLARI E 78.318 TAMPONI ANTIGENICI PER UN TOTALE DI 111.474 TAMPONI, SI REGISTRANO 8.477 NUOVI CASI POSITIVI (+2.634), SONO 10 I DECESSI (+4), 1.162 I RICOVERATI (+35), 154 LE TERAPIE INTENSIVE (+4) E +1.077 I GUARITI. IL RAPPORTO TRA POSITIVI E TAMPONI È AL 7,6%. I CASI A ROMA CITTÀ SONO A QUOTA 4.266. DA LUNEDI' 3 GENNAIO CI SARA' IL CAMBIO COLORE IN GIALLO. FESTEGGIAMO CON PRUDENZA E NEL RISPETTO DELLE REGOLE. ATTESO DECISO INCREMENTO. RIVOLGO UN INVITO A VACCINARE I BAMBINI PER RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA. SU DIECI DECESSI SETTE NON ERANO VACCINATI E NESSUNO AVEVA LA DOSE BOOSTER. LE VACCINAZIONI NON SI FERMANO NEMMENO LA SERA DI CAPODANNO.

NELLA GIORNATA DI IERI SOMMINISTRATI OLTRE 56 MILA VACCINI OVVERO IL 18% IN PIU' DEL TARGET COMMISSARIALE. OGGI SUPERIAMO QUOTA 11 MILIONI DI SOMMINISTRAZIONI TOTALI DI VACCINO E 2 MILIONI DI DOSI BOOSTER PARI AL 42% DELLA POPOLAZIONE. SONO OLTRE 37 MILA LE SOMMINISTRAZIONI DEL VACCINO PEDIATRICO PARI AL 10% DELLA FASCIA 5-11 ANNI'



* OPEN DAY: gli open day per dosi booster si terranno sabato 1° gennaio (nella fascia oraria 14-19) presso l'ospedale Sant'Andrea di Roma e domenica 2 gennaio (fascia oraria 8-18) presso la caserma Verdirosi a Rieti.



* VACCINI PEDIATRICI: Attive le prenotazioni sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home).

Sui canali social di SaluteLazio le FAQ e il Video realizzati in collaborazione con l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù.



* 31 DICEMBRE DELLO SCORSO ANNO: 1.627 ricoveri in meno in area medica, 149 in meno in terapia intensiva, 1.185 isolati a domicilio in meno e 63 decessi in meno. Numeri che dimostrano l'importanza della vaccinazione.



* Nel Lazio raggiunta quota 11 milioni di somministrazioni e di queste 2 milioni sono dosi di richiamo oltre il 42% della popolazione adulta. Superato il 96% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l'90% degli over 12 sempre in doppia dose.



* Vaccino antinfluenzale: somministrate oltre 1 milioni e 170 mila dosi e già distribuiti oltre 1 milione 360 mila vaccini ai medici di medicina generale, ai pediatri e alle farmacie. Sono attivi nella campagna ad oggi 3.972 medici di medicina generale e 384 pediatri di libera scelta e circa 800 farmacie.



* Hub vaccinali: negli hub si può accedere solo su prenotazione per evitare assembramenti.

*** Si è conclusa alla presenza dell'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato l'odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

* Asl Roma 1: sono 1.567 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 2.112 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 587 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 4: sono 411 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 849 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 484 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

***Nelle province si registrano 2.467 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: sono 677 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 1.345 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 249 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 196 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Lo comunica in una nota l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.