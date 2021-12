Incidente in via Casilina a Ripi, due i feriti, un cinquantenne del posto e una ventiduenne. È successo prima delle 11.

Coinvolte una Volkswagen Lupo condotta dalla giovane e una Audi guidata da un uomo di Ripi. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi di rito e per stabilire la dinamica dell'incidente e il personale medico per prestare le prime cure ai feriti e trasportarli in ospedale.

Fortunatamente non hanno riportato gravi conseguenze.