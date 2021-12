Un malore la sera di Capodanno di due anni fa lo ha portato via dai suoi cari. Ma Romano Mizzoni continua a vivere nel ricordo e nei cuori di tutti i suoi cari. Domenica 2 gennaio, in sua memoria, verrà celebrata una messa alle ore 10 a Santa Liberata, nel santuario di Boville Ernica. Romano era molto conosciuto e stimato. Era direttore del Conad di via Chiappitto ad Alatri. Aveva 32 anni.

La tragedia di due anni fa ha lasciato sconvolte e attonite due comunità, Boville Ernica, dove Romano viveva con la sua splendida famiglia e Alatri dove lavorava. La sua bacheca Facebook continua ad essere "tappezzata" di immagini, foto e frasi con cui viene sottolineata la splendida persona che era. Un ragazzo solare, sempre sorridente, perbene e cordiale con tutti.