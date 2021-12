Si svolgeranno questa mattina alle 11, nella chiesa Regina Pacis, i funerali dell'albergatore Elio Martufi.

L'uomo, 83 anni, è stato trovato senza vita mercoledì mattina all'interno dell'Hotel Broadway di sua proprietà.

Gli amici, che non riuscivano a contattarlo da martedì, si sono recati nell'albergo preoccupati dell'inusuale silenzio. Non ricevendo risposta neanche al campanello dell'hotel, sono entrati dentro e in cucina hanno trovato Elio Martufi a terra, stroncato da un infarto come è stato accertato successivamente dal medico legale intervenuto sul posto insieme alla polizia.

La salma è stata trasportata all'obitorio dell'ospedale "Spaziani" di Frosinone in attesa dei funerali, fissati a questa mattina quando in molti daranno l'ultimo saluto allo storico albergatore fiuggino.