L'Arma dei carabinieri è in lutto per la scomparsa di Salvatore Liccardo originario di Maddaloni provincia di Caserta. Aveva 45 anni. Liccardo prestava servizio alla stazione carabinieri di Veroli. Un servizio che svolgeva con dedizione, professionalità, impegno. La notizia della morte ha sconvolto la comunità verolana che ricorda il carabiniere con grande stima.

Ieri l'ultimo saluto nel suo paese, a Maddaloni.

Come accade spesso in simili circostanze tanti i messaggi sui social. Colleghi e amici ricordano Liccardo come una persona dal cuore grande, che svolgeva con dedizione e passione il suo lavoro.

Tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia del quarantacinquenne e all'Arma dei carabinieri.