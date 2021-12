In un appartamento di via della Peschiera, ad Anagni, nel tardo pomeriggio di ieri si è sviluppato un incendio.

In casa non c'era nessuno. L'allarme è stato dato dai condomini che hanno avvertito odore di fumo. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messa in sicurezza tutta la zona prima che l'incendio si propagasse. Da una prima ricostruzione, il rogo potrebbe essere causato da un corto circuito provocato dalle luci dell'albero di Natale.