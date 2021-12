Ambulanze, elicottero del l'Ares 118, automedica, vigili del fuoco, carabinieri, polizia locale e una colonna di auto bloccate tra Frosinone e Veroli, nel tratto della superstrada in direzione Sora.

È la scena in cui si sono imbattuti ieri, intorno a mezzo giorno, numerosi automobilisti in transito lungo la statale 214. Un altro incidente, a distanza di poche settimane, purtroppo uno degli ultimi con esito mortale, si è registrato sulla superstrada all'altezza del territorio di Veroli.

Coinvolta una Lancia Delta condotta da un sessantenne di Veroli. In un primo momento si è temuto il peggio per l'uomo, rimasto incastrato all'interno del veicolo. Dopo le prime cure, è stato trasportato con un'ambulanza in codice rosso all'ospedale "Spaziani" di Frosinone.

Inevitabili le ripercussioni al traffico veicolare, bloccato sulla corsia in direzione di Sora per circa un'ora.

La ricostruzione

Stando a una prima ricostruzione dell'accaduto, l'uomo che viaggiava a bordo di una Lancia Delta, per cause al vaglio dei carabinieri, ha perso il controllo dell'auto finendo prima sul lato destro e poi su quello sinistro della barriera di protezione. Subito sono stati contattati i soccorsi da alcuni automobilisti di passaggio.

Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 ed è stato richiesto l'intervento di un'eliambulanza, atterrata poco dopo sulla superstrada. Necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco per aiutare il verolano ad uscire dalla macchina per essere affidato alle cure dei medici.

Dopo i primi accertamenti, per il ferito è stato di sposto il trasferimento con l'ambulanza all'ospedale "Fabrizio Spaziani" del capoluogo. Inevitabili le ripercussioni sulla circolazione. Durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza è stata disposta l'u scita obbligatoria a Castelmassimo sulla provinciale 278 per chi era diretto a Sora. È intervenuta inoltre la polizia locale per gestire il traffico.