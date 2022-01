Nuove opportunità in arrivo per i giovani di Cassino e del Cassinate con 342 posti complessivi, di cui 162 per la città martire. Il bando abbraccia tre progetti (disagio adulto; beni culturali; riqualificazione urbana e ambientale) per 342 posti distribuiti su 25 Comuni.

Nel dettaglio, per Cassino, i posti sono 42 per il progetto "Cassinate nel sociale e disagio adulto", 26 per "Cassino per i Beni Culturali" e 94 per il progetto "Cassino per la riqualificazione urbana ed ambientale del territorio". Le domande possono essere inoltrate da maggiorenni under 28.

L'importo dell'assegno mensile è di 444,30 euro.

I candidati dovranno presentare le domande di partecipazione entro e non oltre le 14 del 26 gennaio 2022 Possono partecipare alle selezioni i giovani che, alla data della presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni). Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma domanda on line (Dol) raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone all'indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Per ulteriori info ed approfondimenti, consultare gli allegati al link https://www.comune.cassino.fr.it/serviziocivile-162.../. Un'occasione per molti giovani della città martire.