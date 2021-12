Incidente sulla superstrada a Veroli in direzione Sora. Uscita obbligatoria a Castelmassimo per la provinciale 278 per chi è diretto a Sora invece l'ingresso da Castelmassimo è consentito in direzione Ferentino. Il tratto da Castelmassimo al Giglio è chiuso per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Sul posto ambulanze, eliambulanza, carabinieri e vigili del fuoco. È intervenuta inoltre la polizia locale per gestire il traffico in uscita a Castelmassimo per la provinciale in direzione Giglio.

