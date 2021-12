Sono stati installati i cartelli di divieto di sosta con rimozione sui ponti del centro. Per domani, giorno del mercato settimanale, si preannuncia una mattinata nera per gli automobilisti che lasceranno le loro auto parcheggiate sui ponti d'accesso al mercato. Dopo l'ordinanza che ribadisce il divieto di sosta, il dirigente comunale Dino Padovani aveva avvertito che una volta sistemata la segnaletica sarebbero fioccate le sanzioni.

Da domattina sarà così.

E se la multa non basterà, i vigili urbani chiameranno il carroattrezzi e le auto in sosta selvaggia saranno portate via. Un'ordinanza che i residenti del centro cittadino hanno gradito, dato che sono i primi a vivere il disagio dei ponti intasati dalle auto in sosta, un problema anche per il passaggio dei mezzi di soccorso. Ora, con i cartelli posizionati. i furbetti della sosta non avranno più scuse.