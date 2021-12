Raffiche di furti nel territorio di San Giovanni Incarico. Sono numerose le abitazioni finite nel mirino dei ladri, che hanno colpito in centro e in periferia. Allarme e preoccupazione tra i cittadini per una situazione che persiste da giorni in paese, con una serie raid serali e notturni che hanno interessato case di campagna per giungere anche alle abitazioni del centro urbano. Proprio nella serata di lunedì scorso, i ladri si sono introdotti in diverse case ubicate in via Civita Farnese Sud, direzione Pico, una zona urbana molto trafficata. Fortunatamente, i residenti hanno allertato subito i carabinieri, che si sono messi alla caccia dei malviventi, i quali però sono riusciti a dileguarsi facendo perdere le loro tracce fra le campagne.

Un'altra zona colpita nei giorni precedenti è quella di San Cataldo, dove i ladri hanno "visitato" diverse case rubando oggetti di valore e denaro, oltre a causare danni agli arredi e agli infissi. Dunque, vere razzie messe in atto da quelle che sembrano bande organizzate che conoscono il territorio. Le vittime sono spesso famiglie di anziani, ma nessuno è escluso.

Nonostante il continuo pattugliamento dei carabinieri della Stazione locale, i malviventi agiscono con disinvoltura da una zona all'altra del paese. Una situazione questa che sta generando concitazione e paura, soprattutto per l'azione simultanea dei malviventi che colpiscono rapidamente nelle diverse località. L'azione dei malavitosi sarebbe avvenuta, secondo il racconto dei residenti, nel giro di pochissimo tempo tanto da mettere a soqquadro le diverse abitazioni nelle quali l'ammontare dei danni ha superato di gran lunga quello della refurtiva.

La psicosi da furto ha indotto diversi cittadini a organizzare ronde notturne per prevenire tali azioni delinquenziali, con risvolti molto pericolosi dettati dalla paura. Il sindaco Paolo Fallone è intervenuto invitando tutti a vigliare collaborando con le forze dell'ordine.

«In questo momento ha detto il primo cittadino è importante non perdere la calma, essere prudenti e fare squadra. Per questo vi invito a segnalare ogni movimento sospetto ai carabinieri. Evitiamo allarmismi, scambiandoci le informazioni molto utili per le indagini.

Ciascuno ha concluso Fallone faccia la sua parte, evitando singole iniziative che possano mettere in pericolo la propria e l'altrui incolumità».