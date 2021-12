Cane di un disabile azzannato da un pitbull in giardino. Per sottrarlo all'attacco feroce i vicini di casa del proprietario, un anziano disabile, hanno usato pure dei bastoni. Un intervento, in piena notte, che ha permesso di evitare il peggio. Ma che ha acceso forti polemiche.

L'episodio si è registrato nella notte tra domenica e lunedì a Caira.

«La feroce aggressione è stata l'ultima di una serie di "scorribande" perpetrate dal pitbull nella popolosa frazione, tra lo sgomento e la preoccupazione di tutti i residenti» raccontano alcuni cittadini residenti a Caira. Numerose le proteste - stando sempre al racconto dei residenti - e le richieste di maggiore cautela rivolte ai proprietari dell'animale che più volte sarebbe riuscito a fuggire al controllo dei proprietari. Nella notte tra domenica e lunedì, il pitbull approfittando di un varco nella recinzione della proprietà dell'anziano disabile sarebbe riuscito a entrare nel giardino della casa del malcapitato, azzannando con ferocia il cagnetto.

Sarebbero stati i vicini di casa del disabile, sentendo i guaiti e il baccano provocato dalla aggressione avvenuta intorno all'una della notte, a intervenire con bastoni e utensili di fortuna per separare i due animali.

Il cane aggredito è stato trasferito in una clinica di Formia e sottoposto a un delicato intervento. Sul luogo sono giunti anche i carabinieri.

«Questa volta è toccato a un docile e innocuo cagnolino, compagno e svago del suo padrone anziano e disabile. Ma pensiamo se fosse stato azzannato l'anziano o un bambino» hanno sottolineato i residenti, ancora sotto choc per l'episodio analogo registrato a Sant'Elia nel giorno dell'Immacolata. In quel caso due grossi cani di famiglia, tra cui un molosso, aggredirono una pensionata in giardino, sotto gli occhi dei familiari. La vittima, sottoposta a un delicato intervento, resta ricoverata in ospedale.