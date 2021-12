La comunità di Monte San Giovanni Campano, i familiari, i colleghi, gli amici si sono svegliati con una notizia che mai avrebbero voluto ricevere. La morte di un professionista, di una persona educata, dal cuore grande, sempre cordiale con tutti, l'avvocato Severino Reali. Aveva 64 anni. È deceduto nella notte tra lunedì e martedì al policlinico "Umberto I" di Roma.

I funerali si terranno oggi pomeriggio, alle ore 15, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria della Valle, in piazza Marconi a Monte San Giovanni Campano.

«Una persona educata, rispettosa. Rispettava i colleghi, non l'ho mai sentito alzare la voce - il ricordo del presidente dell'ordine degli avvocati di Frosinone, Vincenzo Galassi - L'ultima volta l'ho incontrato pochi giorni prima di Natale in tribunale. Ci siamo scambiati gli auguri. Sapeva con pacatezza e le dovute maniere affermare le sue ragioni, aveva rispetto dei giudici, dei colleghi. "Viveva" il tribunale, sempre presente.

Un esempio anche per i giovani».

Tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza ai familiari.

Come accade spesso in simili circostanze numerosi i messaggi sui social. Tutti ricordano l'avvocato Severino Reali come una persona dal cuore grande, generosa, educata, sempre sorridente. Oggi pomeriggio l'ultimo saluto nella chiesa "Santa Maria della Valle" adottando tutte le disposizioni governative anti-covid 19.