A lanciare l'allarme era stato il figlio quando ha visto il trattore che si era ribaltato. Tanta la paura una ventina di giorni fa a Roccasecca per un incidente nei campi, ai confini con Pontecorvo. Un pensionato, per cause ancora da accertare, era finito con il trattore in un dirupo: prima la corsa contro il tempo, poi il decesso avvenuto a distanza di una ventina di giorni dall'incidente: Giovanni Gabriele, 71 anni, ex operaio e ambientalista convinto, non ce l'ha fatta.



La dinamica

L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato 11 dicembre. L'uomo, secondo una prima ricostruzione dei fatti, era sul trattore, forse dopo alcuni lavori in campagna, quando ha perso improvvisamente stabilità. Non è ancora chiaro se ci sia stato un malfunzionamento nel mezzo, se abbia potuto avvertire un malore o se il terreno abbia ceduto. In pochi minuti è finito, stano a quanto poi accertato dagli inquirenti sul posto, in un dirupo. Una scena terribile. Che ha fatto temere il peggio ai tanti che sono accorsi per vedere cosa fosse accaduto, richiamati dalle sirene dei soccorsi. Il primo è stato il figlio del settantenne, che ha subito allertato il 112.

Immediato l'arrivo sul posto dei vigili del fuoco di Cassino che hanno messo in sicurezza l'uomo per poi affidarlo ai medici del 118, insieme ai militari dell'Arma della locale stazione, della Compagnia di Pontecorvo.

Il settantenne una volta stabilizzato è stato trasferito all'ospedale di Cassino per le cure. Una volta al Santa Scolastica, dopo i primi necessari accertamenti, i parametri sono rientrati ed è stato valutato non più in pericolo, con ferite importanti al bacino. Purtroppo nella giornata di lunedì la terribile notizia: il pensionato a quasi venti giorni dall'incidente, non ce l'ha fatta.

La notizia ha sconvolto tutta la comunità. In molti ricordano le sue battaglie ambientaliste, contro gli scarichi nel fiume, per il Melfa e per la salvaguardia del Tracciolino. I funerali - di cui si occuperà l'agenzia San Tommaso - si terranno oggi alle 10 nella chiesa Santissima Maria Assunta di Roccasecca.