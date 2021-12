COVID: D'AMATO, "OGGI NEL LAZIO SU UN TOTALE DI 89.957 TAMPONI, SI REGISTRANO 4.288 NUOVI CASI POSITIVI (+1.355), SONO 19 I DECESSI (+12), 1.025 I RICOVERATI (+29), 135 LE TERAPIE INTENSIVE ( = ) E +1.611 I GUARITI. IL RAPPORTO TRA POSITIVI E TAMPONI È AL 4,8%. I CASI A ROMA CITTÀ SONO A QUOTA 2.114. NELLA GIORNATA DI IERI SOMMINISTRATI OLTRE 51 MILA VACCINI OVVERO IL 10% IN PIU' DEL TARGET COMMISSARIALE.

SONO OLTRE 30 MILA LE SOMMINISTRAZIONI DEL VACCINO PEDIATRICO, MENTRE IL 39% DEGLI ADULTI HA EFFETTUATO LA DOSE BOOSTER E SONO 1,8 MILIONI LE DOSI SOMMINISTRATE.

PARTITE LE PRENOTAZIONI NELLA FASCIA 16-17 ANNI (TUTTI) E 12-15 ANNI (SOLO FRAGILI) OLTRE 25 MILA GIA' PRENOTATI. DA DOMANI APERTE LE PRENOTAZIONI PER HUB IN NOTTURNA (FINO A ORE 24), INCREMENTO DI 5 MILA POSTI AL GIORNO CON DISPONIBILITA' IMMEDIATA (DAL 30 DICEMBRE) NEGLI HUB DI TERMINI, LA VELA DI TOR VERGATA, EUR PIAZZALE DEL QUADRATO DELLA CONCORDIA, FIUMICINO LUNGA SOSTA E IL PALASPORT DI TIVOLI'

* VACCINI PEDIATRICI: Attive le prenotazioni sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home).

Sui canali social di SaluteLazio le FAQ e il Video realizzati in collaborazione con l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

* 28 DICEMBRE DELLO SCORSO ANNO: 1.795 ricoveri in meno in area medica, 172 in meno in terapia intensiva, 18.052 isolati a domicilio in meno e 28 decessi in meno. Numeri che dimostrano l'importanza della vaccinazione.

* Nel Lazio superata quota 10 milioni e 750 mila somministrazioni e di queste 1,8 milioni sono dosi di richiamo pari al 39% della popolazione adulta. Superato il 95% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l'90% degli over 12 sempre in doppia dose.

* Vaccino antinfluenzale: somministrate oltre 1 milioni e 160 mila dosi e già distribuiti oltre 1 milione 340 mila vaccini ai medici di medicina generale, ai pediatri e alle farmacie. Sono attivi nella campagna ad oggi 3.962 medici di medicina generale e 384 pediatri di libera scelta e circa 800 farmacie. Il personale delle Forze dell'Ordine, comprese le forze di Polizia Locale e il personale della Protezione civile, possono avere gratuitamente il vaccino antinfluenzale rivolgendosi direttamente al proprio medico di medicina generale (MMG) o nelle Farmacie.

* Hub vaccinali: negli hub si può accedere solo su prenotazione per evitare assembramenti.

* Si è conclusa alla presenza dell'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato l'odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

* Asl Roma 1: sono 1.067 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 828 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 219 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 4: sono 277 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 218 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 335 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

***Nelle province si registrano 1.344 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: sono 484 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 410 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 202 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 248 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.