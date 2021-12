Incidente ieri sera poco prima delle 23 in via Anime Sante a Ceccano. Coinvolte una Smart guidata da un venticinquenne e un'Audi con a bordo altri due giovani. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi di rito e per stabilire la dinamica dell'incidente e il personale medico con un'ambulanza per prestare le prime cure ai feriti. Fortunatamente nessuno ha riportato gravi conseguenze.