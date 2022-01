Ad Ausonia presto nascerà un nuovo parco giochi per i bambini. «Abbiamo dato inizio ad un nuovo cantiere – ha annunciato il sindaco del paese Benedetto Cardillo -: questa volta i lavori sono rivolti ai nostri concittadini più "piccoli", realizzeremo infatti un nuovo parco giochi, moderno e sicuro, e una nuova area di aggregazione dedicata ai bambini e agli adulti nel largario Dante Alighieri in località Croce».

Intanto, dopo quasi tre anni, il mercato settimanale, giusto in tempo per il Natale, è ritornato nella sua piazza naturale, piazza Mercato appunto. Lì, da martedì scorso, sono tornati i banchi e i furgoni con i loro colori.

«Una piazza rinnovata e più bella», ha detto il sindaco Benedetto Cardillo, soddisfatto per la realizzazione del nuovo parco.