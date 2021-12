Avrebbe cercato di attraversare i binari in stazione, ma è stata urtata da un treno in transito, a bassa velocità.

Una tragica imprudenza sembra all'origine della morte di una donna di 61 anni, Giuseppina C., residente a Sartirana Lomellina, il paese in cui è avvenuto l'incidente pochi minuti dopo le 17 di ieri.

La donna non è morta sul colpo, ma a nulla è valso l'intervento dei soccorritori del 118, che hanno tentato di rianimarla sul posto. Era stato chiesto anche l'intervento di due elicotteri, di Brescia e Alessandria, entrambi non disponibili per motivi tecnici.

La circolazione ferroviaria sulla tratta Mortara-Alessandria è stata temporaneamente sospesa per consentire i rilievi, affidati alla polizia ferroviaria con l'ausilio dei carabinieri. L'accaduto non ha avuto testimoni, ma alcuni elementi fanno pensare che la donna stesse attraversando i binari ed escluderebbero il gesto volontario.