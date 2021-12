Pubblicate le dichiarazioni dei redditi degli amministratori comunali di Frosinone. Non cambiano i primi tre della classifica, anche se si scambiano le posizioni il secondo e il terzo. E, allora, l'avvocato Nicola Ottaviani conferma per il terzo anno il primato: è lui il "paperone" tra quanti siedono tra i banchi dell'assise civica con 279.573 euro, il consulente finanziario Adriano Piacentini, scala una posizione e diventa secondo (dopo che per quattro anni fino al 2019 era stato il piro della classe) con 156.065 euro, mentre il commercialista Stefano Pizzutelli, scende dal secondo al terzo gradino del podio con 136.387 euro.

Nell'ordine, a dichiarare di più sono così il sindaco, il presidente del consiglio comunale e un consigliere comunale (d'opposizione). All'opposto a chiudere la graduatoria - consultabile sul portale Trasparenza del sito istituzionale del Comune - ci sono Thaira Mangiapelo con 6.611 euro, Daniele Riggi con 6.804 euro e Isabella Diamanti con 10.884, gli ultimi due dimissionari e non facenti più parte del consiglio.

Tra gli amministratori che dichiarano almeno 100.000 euro ci sono pure Norberto Venturi (132.377 euro), appena fuori dal podio, Fabrizio Cristofari (122.599 euro), Massimiliano Tagliaferri (110.405 euro) e Carlo Gagliardi (108.900 euro). Sui redditi (riferibili all'anno 2020) pesa l'effetto lockdown per via del Covid. E, infatti, Ottaviani, passa da 410.070 a 279.573 euro, mentre Stefano Pizzutelli da 178.950 a 136.387 euro. Leggera crescita, invece, per Piacentini, da 153.523 a 156.065 euro. Tra quelli appena fuori dal podio, tutti medici, invece si registra un incremento con Venturi che passa da 118.088 a 132.377 euro, Cristofari da 115.557 a 122.599 euro, e Carlo Gagliardi da 97.909 a 108.900 euro.

L'unico non medico l'assessore Massimiliano Tagliaferri, invece, scende da 124.315 a 110.405 euro.

Tra gli assessori scendono anche Pasquale Cirillo da 48.842 a 12.230 euro, Cinzia Fabrizi da 30.561 a 20.096 euro, Nohemy Graziani da 49.682 a 12.089 euro, Riccardo Mastrangeli da 82.687 a 15.012 euro. Sugli stessi livelli Rossella Testa (12.229 come l'anno scorso), mentre cresce Valentina Sementilli da 26.707 a 28.923.