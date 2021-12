Atto vandalico a natale in piazza Labriola, a segnalarlo il titolare di una delle attività dell'area che ha contribuito a dare vita agli eventi e all'allestimento.

«Bello o brutto che possa essere l'albero allestito in piazza Labriola rappresenta il Natale di chi ha messo lavoro e soldi in un progetto, un simbolo che tutte le attività hanno contribuito a realizzare, capisco il momento difficile ma i 4 deficienti "perché solo così possono essere chiamati" che lo hanno buttato giù non hanno neanche il minimo rispetto per ciò che un albero di Natale possa rappresentare e per la pericolosità che le luci a 220 volt che lo circondano possono portare stando a contatto con acqua e pavimento. Purtroppo l'ignoranza continua a regnare sovrana, da quella non ci si salva mai, ricordatevelo. Rompo il silenzio dopo questo ennesimo atto di vandalismo nel giorno in cui ognuno dovrebbe riflettere maggiormente sul proprio operato, siamo stanchi di subire queste vessazioni, la piazza non è vostra, non è un ring e nemmeno un circo, è la piazza della città che più si presta all'aggregazione e alla coesione fatene buon uso perché gli unici "circensi" siete voi che fate questi gesti ignobili, andate a scuola piuttosto e imparate almeno l'educazione, noi ci siamo rotti e siamo stanchi di girarci dall'altra parte. Buon Natale a tutti, anche ai meno fortunati citati in questo post».

Una denuncia arrivata il giorno di Natale dai social, quando il commerciante si è trovato davanti all'albero di Natale buttato giù.