Covid, ad Arpino uffici comunali chiusi. Informa di tale decisione direttamente il sindaco, Renato Rea, tramite un post sul proprio profilo Facebook.

Il post

"Comunico che a seguito della rilevata positività ad un tampone di un dipendente comunale, comunicatami ieri in serata, ho disposto per oggi la chiusura degli uffici comunali per la dovuta e necessaria sanificazione degli ambienti. Ho disposto altresì che tutti i dipendenti comunali vengano sottoposti a tamponi di controllo".